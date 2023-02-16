Avusor Yaylasında çığ

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Avusor Yaylasında yaşanan çığ nedeniyle 3 bungalov ev kar altında kaldı.

Doğu Karadeniz'de etkisini gösteren kar Rize'yi beyaza bürüdü. Kardan ötürü Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki 2 bin 700 rakımlı Avusor Yaylasında öğle saatlerinde dağdan kopan kar kütleleri bölgede bulunan bungalov evlerinin üzerine düştü. Düşen çığ ile kar altında kalan 3 bungalov ev zarar görürken, kimsenin olmadığı yaylada kar altında kalan evler için vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.