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Avusor Yaylasında çığ

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Avusor Yaylasında yaşanan çığ nedeniyle 3 bungalov ev kar altında kaldı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Avusor Yaylasında yaşanan çığ nedeniyle 3 bungalov ev kar altında kaldı.


Doğu Karadeniz'de etkisini gösteren kar Rize'yi beyaza bürüdü. Kardan ötürü Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki 2 bin 700 rakımlı Avusor Yaylasında öğle saatlerinde dağdan kopan kar kütleleri bölgede bulunan bungalov evlerinin üzerine düştü. Düşen çığ ile kar altında kalan 3 bungalov ev zarar görürken, kimsenin olmadığı yaylada kar altında kalan evler için vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

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