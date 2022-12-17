Ayder Yaylası kesin korunacak hassas alan ilan edildi

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Ayder Yaylası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Doğal Sit Alanı "Kesin korunacak hassas alan" olarak ilan edildi.

Doğal güzelliği ile Doğu Karadeniz'in dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nın statüsü değişiyor. Turizm merkezlerinden Ayder Yaylası kesin korunacak hassas alan ilan edilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararında ise “Rize ili Çamlıhemşin sınırları içerisinde bulunan Ayder Yaylası Doğal Sit Alanının koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda ekli kroki ile gösterilen alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi gereğince karar verilmiştir” denildi.