Ayder Yaylasına şenlik için kamyonlarla kar taşınıyor

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda yeterli kar olmayınca, 15. Ayder Kar Festivali için kamyonlarla kar taşınıyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi dolayısıyla dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda bu yıl beklenen kar yağmadı. Ayder Yaylası'nda hafta sonu yapılacak olan 15. Ayder Kar Festivali'nde sergilenecek kardan Zil Kale, ev ve kemer köprü gibi yöre mimarisi için yeterli kar bulunmadığı için heykeller yapılamadı. Heykellerin yapılması için festival alanından 8 kilometre yukarısından kamyonlarla kar taşındı.