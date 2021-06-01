Ayder Yaylası'ndaki kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor

Rize'nin dünyaca ünlü turizm cenneti Ayder Yaylası'nda kentsel dönüşüm kapsamında yapımına başlanan ve yöresel mimariyi yansıtan konutların yapım çalışmaları devam ediyor.

Türkiye'nin dünyaca ünlü turizm merkezleri arasında gösterilen Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası'nda kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında alt yapı, yol ve otopark çalışmaları ile yöresel mimariyi yansıtan binaların inşaat çalışmaları sürüyor. Korona virüs salgını sürecinde yöreye turistlerin de gelmemesi nedeniyle çalışmalar hızlı bir şekilde ilerlerken, maksimum 2 katlı olması planlanan bin 700 araç kapasiteli otoparkında kısa sürede tamamlanarak yerli ve yabancı turistlerin hizmetine açılması planlanıyor.

TOKİ tarafından sürdürülen proje kapsamında yaylada birden fazla katı olan betonarme binaların yerine Rize mimarisine uygun ahşap ve yöresel taş kaplama yeni konutlar yapılıyor. Kaplamalar yapılmadan önce bölgede çekilen fotoğrafların sosyal medya üzerinden paylaşılması ise yöre halkını derinden üzüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 yıl önce bir Rize programında "Ayder'i kirlettik, rezil ettik" ifadelerini kullanmasının ardından harekete geçildi

Öte yandan Çamlıhemşin ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 yıl önce bir Rize programında "Ayder'i kirlettik, rezil ettik" ifadelerini kullanmasının ardından harekete geçildi. Ardından yürütülen çalışmalar kapsamında TOKİ öncülüğünde 5 bakanlığın ortak uygulayacağı Ayder Yaylası Kentsel Dönüşüm Projesi hazırlandı. En fazla 2 katlı yapıların inşa edileceği projede altyapı ve ulaşım sorunları çözülecek. 1987 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla 'turizm merkezi' ilan edilmesinin ardından kaçak ve beton yapıların artmasının önüne geçilemediği Ayder Yaylası, proje sayesinde doğal güzelliğine tekrar bürünecek. Projeyle birlikte yaylaya araç girişinin sınırlandırılması hedeflenirken, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler 750 kapasiteli katlı otoparka araçlarını bırakabilecek. Otel, pansiyon alanları, seyir terası ve kamp bölgelerinin belirlenen projede Ayder Yaylası'ndan bölgedeki diğer yaylaları geçmek isteyenler için de alt kodda çift yönlü yeni bir yol yapılacak.