Ayder'de dönüşüm altyapı ve yol çalışmaları ile başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ayder'i kirlettik, rezil ettik" çıkışı ile gündeme gelen Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki dünyaca ünlü Ayder Yaylası'nda kentsel dönüşüm çalışmaları alt yapı, yol ve otopark yapımı ile başladı.

5 bakanlığın ortaklaşa Toplu Konut İdaresi (TOKİ) öncülüğünde uygulayacağı Kentsel Dönüşüm Projesi ile altyapı ve ulaşım sorunları çözülmesi planlanan, Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Kaçkar Dağları Milli Parkları'na Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası'nda harekete geçildi. İlk olarak alt yapı ve yol çalışmalarının başlatıldığı dünyaca ünlü turizm merkezinde yollar kazılarak alt yapı için borular yerleştiriliyor. Haziran ayında bitmesi planlanan alt yapı çalışmalarının yanı sıra içerisinde bin 700 araç barındırabilecek otopark için de çalışmalar başladı. Maksimum 2 katlı olması planlanan ve yatay mimari ile yapılacak olan otoparkın da kısa sürede tamamlanarak yerli ve yabancı turistlerin hizmetine açılması planlanıyor.

30 yıldır Ayder Yaylası'nda esnaflık yapan ve sürecin kendileri için de turistler için de çok iyi olacağını dile getiren Cansu Yılmaz “Ayder'de 30 yıldır esnafız. Bizde işin içinde olarak sıkıntılar yaşıyoruz ama süreç hepimiz için güzel geçecek. Tamamen Ayder turizminin sezonuna hazırlanıyoruz. Şuan da bir doluluk görünüyor zaten Nisan ayı ile birlikte. İnşallah 20 gün içerisinde burayı yetiştirmeye çalışacaklar. Yollar olduktan sonra otopark var. O da 2 yılda olacak diyorlar. Işıklandırmalar yapılacak. Hem gelen misafirler güzel ağırlanacak hem biz esnaflar biraz rahat etmiş olacağız” dedi.

Ayder Yaylası için ağır geçen kış döneminde yağan kar nediyle çalışma yapılamadığını, bu yüzden çalışmaların aksadığını fakat kısa sürede bitirilmesini beklediklerini dile getiren Erhan Seydioğlu ise “Şuanda iyi çalışıyorlar. Çalışmaları 24 saate çıkartmayı düşünüyorlar. Fakat birkaç eksiklerimiz vardı. Kar yağdığı dönem fazla çalışamadılar. Haziran ayında bitireceklerini söylüyorlar. Projeyi gördük, bekliyoruz, güzel olur diye umut ediyoruz" şeklinde konuştu.

Çalışmaların ardından Ayder Yaylası'nın turistler için daha iyi bir ortam sağlanacağını dile getiren Oğuz Okan ise "Kanalizasyon hatları, yağmur suyu hatları ve elektrik hatları yenileniyor. Hemen akabinde tüm yol, kaldırım ve aydınlatma çalışmaları yapılacak. Daha sonra duvar çalışmaları ve asfalt çalışması ile çalışmalar son bulacak. Ara ara çalışma saatlerine göre trafiğe kapanacak ama bunun için henüz net bir tarih saat vermediler bize. Çalışmalardan sonra Ayder Yaylası'nda turistleri daha iyi ağırlayabileceğiz" dedi.

İller Bankası tarafından ihalesi yapılan Ayder Yaylası Ayder İçi Yol ve Altyapı Yapım İşi altyapı çalışmaları için Kasım ayında çalışmalara başlanmış ancak yoğun geçen kış şartları ile ara verilmişti. Mart ayı ile birlikte Ayder içi yolu altyapı çalışmaları tekrardan hızlı bir şekilde çalışmalara başlanırken, turizm sezona yetiştirilmesi içi gece gündüz çalışılarak çalışmaların tamamlanması amaçlanıyor. Bu nedenle söz konusu çalışmaların aksamadan yürütülmesi için Ayder Yaylası Kaçkar Resort Otel'in yol ayrımından itibaren 08:00 – 12:00 ile 13:30 -17:00 saatleri arasında Ayder iç yolunun tamamı araç trafiğine kapatıldı. Ramazan Bayramına yetiştirilmesi için bu kararın alındığı ve Ramazan Bayramı'na kadar çalışmaların tamamlanması planlanıyor.