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Ayder'e hafta sonu akını

Rize’de hafta sonu karın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar doğa harikası Ayder’e akın etti.

Rize'de hafta sonu karın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar doğa harikası Ayder'e akın etti.


Hafta sonu tatilinin tadını çıkartmak isteyen vatandaşlar Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı turizm merkezi Ayder Yaylası'na akın etti. Binlerin buluştuğu yaylada karda şambrel ve poşetlerle kayan vatandaşlar renkli görüntülere sahne oldu. Şambrelle kayarak hızını alamayan bir grup genç ise duramayınca yokuşun dibinde ki vatandaşlara çarparak durabildi. Arkadaşlarının kaymasını çekmek isteyen bir genç ise o anları cep telefonu kamerasıyla anbean kaydetti.

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