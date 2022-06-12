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Bahçeye ekilen ürünlere zarar veren ayı kameralara yakalandı

Rize’nin Hemşin ilçesine bağlı Bahar Mahallesi’nde Ergün Güven’in bahçesini ayı talan etti.

Rize'nin Hemşin ilçesine bağlı Bahar Mahallesi'nde Ergün Güven'in bahçesini ayı talan etti. Ekilen ürünlere zarar verdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.


Olay Rize'nin Hemşin ilçesine bağlı Bahar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede bulunan bir ayı Ergün Güven'in evinin yanında bulunan bahçesine girdi. Bahçeye giren ayı Güven'e ait ekinleri yedi. Bir süre bahçede dolanarak ekinlere zarar veren ayı bir zaman sonra bahçenin çitlerinden zıplayarak oradan uzaklaştı. Ayının bahçeye girdiği anları ise güvenlik kameraları anbean kaydetti.

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