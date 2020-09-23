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Baiano: “Umarım Alanyaspor maçından 3 puanla ayrılırız”

Çaykur Rizespor’un yeni transferlerinden tecrübeli oyuncu Baiano, Alanyaspor maçından 3 puan alıp, galibiyet serisine başlamak istediklerini belirtti.

Çaykur Rizespor'un yeni transferlerinden tecrübeli oyuncu Baiano, Alanyaspor maçından 3 puan alıp, galibiyet serisine başlamak istediklerini belirtti.


Ç.Rizespor, Süper Lig'in üçüncü haftasında A.Alanyaspor'u ağırlayacak. Zorlu müsabaka öncesi Mehmet Cengiz Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren Karadeniz ekibi, sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.


Antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan Rizesporlu oyuncu Baiano, sezon başından bu yana sıkı bir çalışma içerisinde olduklarını ifade etti.


Teknik Direktör Tomas'ın talimatları doğrultusunda çalıştıklarını dile getiren Baiano, şunları söyledi:



“Şunu taraftarlarımızın bilmesini istiyoruz. Bizim çalışmalarımız hocamızın talimatları doğrultusunda devam ediyor. Bence iyi çalışıyoruz. Sadece bunu puan ya da puanlara yansıtamadık. Kendi sahanızda ya da deplasmanda olsun hangi takımla karşılaşırsanız karşılaşın çok zor maçlar oynuyorsunuz. Bu hafta sonu oynayacağımız Alanyaspor maçı da onlardan birisi. Sıkı çalışmaya devam ediyoruz. Hocamızın söylediklerini sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Umarım Alanyaspor maçından 3 puanla ayrılırız.”

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