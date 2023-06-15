Bakan Bak: “Türkiye Yüzyılı gençlerin yüzyılı olacak, teknolojinin yüzyılı olacak"

Türkiye Yüzyılı gençlerin yüzyılı olacak. Teknolojinin yüzyılı olacak.” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bir dizi ziyaret çerçevesinde geldiği Rize'de ilk önce belediye başkanları ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) teşkilatlarıyla bir araya geldi. Ardından Rize Valiliği ve Rize Belediyesi'ni ziyaret eden Bakan Bak ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Akademik Yılı Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Bakan Bak, gençlerin istihdamı üzerine ciddi projeler yürüttüklerini ifade ederek “Genç istihdamı üzerine projeler yürütüyoruz. Genç girişimciler için projeler yürütüyoruz. Dolayısıyla bunları takip edin, bunlara başvurun. Bakanlıklarımızın bu noktada yoğun çalışmaları var. Vatanını, milletini seven, ülkesi için çaba harcayan gençlere ihtiyacımız var. Bu noktada sizlere çok güveniyoruz. Gelecek çok güçlü olacak. Türkiye Yüzyılı gençlerin yüzyılı olacak. Teknolojinin yüzyılı olacak. Büyüyen, gelişen, güçlü Türkiye'nin yüzyılı olacak. Ülkemizle gurur duyuyoruz. Ülkemizin ortaya koyduğu performansla gurur duyuyoruz. Ülkemizi seviyoruz. Memleketimizi seviyoruz. İyi ki bu ülkede yaşıyoruz, bu bölgede yaşıyoruz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile mesai arkadaşı olarak yanında yetiştiğini kaydeden Bak “Cumhurbaşkanımız ile NATO zirvesine giderken, toplantılara girerken kendisinin ne kadar önemli bir dünya lideri olduğunun şahidiyim. Dik duran ve bölgedeki dengelerin masada Türkiye olmadan hiçbir şeyin olmayacağını tüm dünyaya kanıtlayan bir lider. Dolayısıyla ülkemizin lideriyle, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la gurur duyuyoruz. Üniversitemiz de ona layık olmak için atılımlar yapıyor. Araştırmalara, çalışmalara ağırlık vermek lazım. Öğrenciler onun geleneğini sürdürmeli. Rize'yi unutmayın” ifadelerini kullandı.

Bakan Bak, konuşmasının ardından törene katılan öğrencilere başarılar dileyerek, kendilerini ve akademisyenleri tebrik etti. Bak sonrasında Rize Güreş Eğitim Merkezi'ni ziyaret ederek güreşçilerle bir araya geldi. Burada güreşçilerle sohbet eden Bak, sporcular ve aileleriyle hatıra fotoğrafı çekildi. Bak son olarak TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor'un Mehmet Cengiz Tesisleri'ni ziyaret etti. Kulüp yönetimi ile bir araya gelen Bak, Rizespor'a başarılar diledi.