Bakan Karaismailoğlu: “Tekrar bizi terör belasına bulaştırırlarsa projelerden konuşamayız”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu biz dizi ziyaret ve program için Rize'ye geldi. İlk olarak Bakan Karaismailoğlu geldiği Derepazarı ilçesinde Derepazarı-Kendirli yolu incelemesinde bulundu. İncelemenin ardından ilçede bulunan bir çay ocağına giden Bakan Karaismailoğlu, vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonrasında Çayeli ilçesine geçerek orada yapılan Çayeli-Hemşin yolu hakkında yakın zamanda projenin başlayacağını vatandaşlara aktardı. Çayeli'den sonra Merkez Portakallık Mahallesinde ki dolgu alanına geçen Bakan Karaismailoğlu, Rize Belediyesi tarafından düzenlenen köfte ekmek dağıtımına katıldı. Köfte ekmekleri vatandaşlara dağıttıktan sonra Bakan Karaismailoğlu Rize'den yola çıktı.

“Tekrar bizi terör belasına bulaştırırlarsa projelerden konuşamayız”

Derepazarı ilçesinde çay ocağında vatandaşlala sohbet eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Derepazarı-Hemşin yolunu yarından itibaren başlayacaklarını belirterek, “Rize'ye son 21 yılda sadece karayolları genel müdürlüğü tarafından 75 Milyar lira yatırım yapmıştır. Dolgu alanlarını falan demiyorum sadece karayolunda yapıldı. Yeter mi tabi ki yetmez. Şartlar gelişiyor. Araç sahipleri artıyor. Üretim artıyor. Yeni projeler de yapacağız. İnşallah devam edenleri de bitireceğiz. Şuanda Rize'de devam eden 15 tane proje var. Biraz önce Derepazarı-Kendirli yolunu inceledik. Biraz uzun sürmüş olabilir ama bunun problemleri ve nedenleri var. Burada ÇAYKUR fabrikası var. O fabrikayı kurtarmak için farklı alternetiflerle beraber yarından itibaren bütün makineler orada başlayacak. En kısa zamanda bitireceğiz. Allah göstermesin, Allah kimseyi bunların ellerine düşürmesin. Biz çok bedeller ödedik. Huzur ve güven ortamı olduğu için şuan burada proje konuşuyoruz, yatırım konuşuyoruz. Tekrar bizi terör belasına bulaştırırlarsa projelerden konuşamayız. Ülkedeki huzur ve güveni konuşamayız. O yüzden bunların kıymetini bilmek lazım. Şurada bir haftamız kaldı. Yine kucaklaşacağız ve yine herkesin gönlüne girip güçlü bir ses dünyaya verdiğimizde bizi kimse tutamaz. İnşallah dünyanın lider ülkesi Cumhurbaşkanımızla beraber 21 yıllık süreç devam edecek” şeklinde konuştu.