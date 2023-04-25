Bakan Kirişci, aşılama sonrası hayvan hareket kısıtlamasının kaldırıldığını duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye'de son günlerde SAT-2'ye karşı yapılan çalışmaların sonuç verdiğini, aşılama sonrası hayvan hareket kısıtlamasının kaldırıldığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarım sektörünün temsilcileri ile gerçekleştireceği programa katılmak üzere Rize'ye geldi. Rize Ticaret Borsası'nda düzenlenen 'Rize Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı' öncesinde Borsa Başkanı Mehmet Erdoğan, Bakan Kirişci'ye Çay Araştırma Merkezi (ÇAYKMER) tarafından organik olarak üretilen yeşil çay hakkında bilgi verdi. Bakan Kirişci burada kendisine ikram edilen çayın tadına baktı.

Sektör temsilcileri ile gerçekleşen toplantıda konuşan Bakan Kirişci, şap hastalığı virüsü olan SAT-2'ye karşı yapılan çalışmaların sonuç verdiğini ve aşılanan hayvanların hareketliliğindeki kısıtlamanın kaldırıldığımı ifade etti. Virüse karşı yapılan çalışmaları anlatan Bakan Kirişci, "Sat-2 versiyonuna karşı bir mücadele başlatıldı. Toplam 14,5 milyon doz üretildi ve bunun 13 milyona yakını sahaya gönderildi. 8 milyona yakın büyükbaş hayvanaşılandı. Bu süre zarfında, hayvanların kesimi, ihracı, ithali konusunda yasak getirdik. Bu süre zarfında hayvan hareketlerine yasak getirdik" dedi.

Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi'nin gerçekleştirdiği toplantıda hayvan hareketliği noktasında aşılanan hayvanların hareketliliğinin kısıtlamasının kaldırıldığının altını çizen Kirişci, "Hayvan hareketliği ile ilgili ulusal merkezimiz bugün yaptığı toplantı çerçevesinde aldığı 3 önemli karar var. Bunlardan birincisi; hem büyükbaş hem küçükbaşta eğer il sınırları içerisinde hayvan hareketi olacaksa, bu hayvan hareketinde biz herhangi bir şekilde aşılı olup olmadığını sorgulamayacağız. İkincisi ve önemli burada eğer büyükbaş ise il dışına çıkarılması sırasında biz o hayvanı aşısının yapılıp yapılmadığını soracağız, aşısı yapılmış ise üzerinden 21 günün geçip geçmediğini sorgulayacağız. 21 gün geçmiş ise artık bu aşılama ile ilgili etkinlik sağlanmış demektir. Üçüncü küçükbaş ile ilgili il dışında nakli sırasında herhangi bir sorgulama yapmadan bu hayvanların hareketine izin vermiş olacağız. Artık geçmiş olsun diyelim. Çünkü öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki rüzgar ile bulaşabilen bu tür hastalıklarla mücadele kolay değil. Biz bir Avrupa ülkesi değiliz. Komşularımız var, onlar bizim gösterdiğimiz özeni göstermediği için bu tür sorunları yaşanıyor. Geçmiş olsun diyelim. Hayvan hareketleri, hayvanları bir yerden bir yere nakletmek isteyenler için bu imkanlar sağlanmış oldu" ifadelerini kullandı.

Kirişci'nin açıkladığı ve Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi'nin aldığı kararların 28 Nisan tarihinden itibaren uygulamaya konulacak.