Bakan Kurum: “Deprem değil, çürük bina öldürür”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Son bir asırda tüm Türkiye'mizde 80 bin canımızı depremlerde yitirdik. Deprem değil, çürük bina öldürür” dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda Düzce Depremi'nin 23'üncü yılı dolayısıyla Türkiye genelinde ve KKTC'de saat 18.57'de yapılan “Çök-Kapan-Tutun" deprem anı tatbikatı yapıldı. Bir dizi ziyaret ve program için Rize'de olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'da Çök-Kapan-Tutun hareketini yaparak tatbikata katıldı.

“Deprem değil, çürük bina öldürür”

Depremlerde vatandaşların daha bilinçli hale gelmesi için tatbikatın yapıldığını belirten Murat Kurum, “Bugün 12 Kasım ve Düzce depreminin yıldönümü. Orada yüzlerce canımızı kaybettik. Son bir asırda tüm Türkiye'mizde 80 bin canımızı depremlerde yitirdik. Deprem ve yaşamayı öğrenmek durumundayız. Hep şunu söylüyoruz. Deprem değil, çürük bina öldürür. Bugün de AFAD tüm Türkiye genelinde bizimde katıldığımız tatbikatta çök, kapan, tutun tatbikatı çerçevesinde hem farkındalığı artırmak hem de ülke genelinde tatbikat çerçevesinde insanlarımızı bilinçlendirmek üzere bir programı icra ettiler. Bizde Rize'de Genel Başkan yardımcımız ile hep birlikte bu tatbikata katıldık” ifadelerini kullandı.

“2035 yılına kadar tüm riskli yapıların dönüşümünü hedefliyoruz”

Kentsel dönüşüm çalışmaları ile 2035 yılına kadar bütün riskli binaların yıkılacağını söyleyen Kurum, "Bizi istiyoruz ki, Türkiye yüzyılında depremlerde hiçbir canımızı kaybetmeyelim ve depremle mücadeleyi hep birlikte topyekün seferberlik ruhuyla yapalım. O yüzden bu meseleyi siyaset üstü görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2012 yılında başlattığımız tüm Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm seferberliği anlayışıyla çalışmalarımızı azimle, kararlılıkla sürdüreceğiz. İnşallah 2035 yılına geldiğimizde ülkemizde sağlıksız hiçbir yapı bırakmamak amacıyla 2035 yılına kadar tüm riskli yapıların dönüşümünü hedefliyoruz. Bunu aziz milletimizle birlikte yapacağız. Topyekün seferberlik ruhu ile yapacağız. Nasıl afetlerde bir beraber olduysak, afetler sonrasında Rize'miz, Elazığ'ımız, Malatya'mız, İzmir'imiz için tüm 84 milyonun yüreği attıysa inşallah aynı anlayışla seferberlik ruhu içerisinde çalışmalarımızı yürüteceğiz. Ülkemizi hepimizin hayal ettiği muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak, sağlam güçlü Türkiye yolunda adımlarımızı kararlılıkla atacağız" şeklinde konuştu.