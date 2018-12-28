Bakan Selçuk'un çağrısına uydular, gözetmensiz sınav yaptılar

Rize'nin İkizdere ilçesinde Fazliye Hüseyin Turanlı Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ‘Gözetmensiz Sınav' çağrısı sonrasında ‘Gözetmensiz Sınav 'uygulaması başarıyla yapıldı.

Lisede yapılan sınav hakkında bir açıklama yapan Okul Müdürü Murat Boz “Millî Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk okul müdürleriyle yaptığı bir toplantıda ‘Bir okul gözetmensiz sınav yapsın ve ben varım desin' açıklamasından sonra okulumuz İkizdere Fazliye Hüseyın Turanlı Çok Programlı Anadolu Lisesi olarak 9. sınıflarda bu uygulamayı başlattık. Öğrencilerimizin güven duygusu kazanmasında bu uygulamanın büyük katkısı olacağı kanaatindeyiz. Şimdilik 9. sınıflarda başlattığımız bu uygulamayı okulun tamamına yaymayı planlıyoruz. Bu sayede sorumluluk sahibi ve birbirine güven duyan nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz. Öğrencilerimiz bize güveniyor biz öğrencilerimize güveniyoruz. Başarılı olmak için karşılıklı güven şart” dedi.