İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Baktığı sokak köpekleri yüzünden akrabaları tarafından darp edildi

Rize merkeze bağlı Çiftekavak mevkiinde 8 yavru köpeğe bakan bir kadın bu nedenle akrabalarının saldırısına uğradı.


Çiftekavak mevkiinde oturan hayvansever Havva Nur Karaman, sokakta yaşayan 8 yavru köpeği sahiplendi. Mahallede köpek beslenmesinden rahatsız olan yakınları H.K. ile eşi Ş.K Rize Belediyesi ekiplerini arayarak şikayetçi oldu. Belediyenin Veteriner ekiplerinin köpekleri almaya geldiği sırada akrabalar arasında yeniden tartışma çıktı.


Köpekleri Rize Belediyesi ekiplerine teslim etmek istemediği için komşusu H.K. ve eşi Ş.K. tarafından saldıya uğrayan Havva Nur Karaman “Kış sonuna doğru köpeğin biri benim evimin arkasında doğum yaptı. Belediyeye haber verdim gelip almaları için fakat ‘Biz alırsak barınakta ölürler, siz bakın biz de elimizden geldiğince yardımcı oluruz' dediler. Bende bakmaya başladım. 8 yavruydu kısa sürede 1 tanesi ölünce 7 yavru kaldı. Ara sırada Rize Belediyesi mama yardımı yapıyordu. Yavrular büyüdü sağa sola gitmeye başladılar. Benim evimin etrafındalar ama komşuların evlerinin etrafına da arada bir giderek pisliklerini yapıyorlarmış, bu nedenle komşular rahatsız olmaya başladı. Bende 'Bu hayvanları sahiplendireceğiz, sabredin sütten kesilene kadar bakalım' dedim. Sebzelerimiz gitti diye şikayet geliyordu. Besleme diye baskı yaptılar bana. Belediyenin mama yardımına engel olmaya çalıştılar, kendi imkanlarımla baktım. 'İki fasülye lahana alacağım' diye onlara eziyet edemeyiz” dedi.


Olayla ilgili inceleme sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.