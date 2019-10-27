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Başarılı öğrenciler Ege yolunda

Çayeli Kaymakamlığı’nın destekleri ile Çayeli ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Ege Bölgesi’ne başarılı öğrencilerin katıldığı kültürel gezi düzenlendi.

Çayeli Kaymakamlığı'nın destekleri ile Çayeli ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Ege Bölgesi'ne başarılı öğrencilerin katıldığı kültürel gezi düzenlendi.


İlçe genelinde başarılı olan 38 öğrencinin katıldığı gezide öğrencilere 5 öğretmen eşlik edecek. Bir hafta sürecek olan programda öğrenciler Ege Bölgesinin tarihi ve kültürel değerlerini inceleme fırsatı bulacak. Gezi boyunca Ölüdeniz, İztuzu Plajı, Saklıkent Milli Parkı, Pamukkale Travertenleri'ni gezme fırsatı yakalayacak olan 38 başarılı öğrenciye 5 öğretmen eşlik edecek. Öğrencileri uğurlayan Çayeli Kaymakamı Mehmet Öztürk, “Başarılı öğrencileri her daim destekleyeceği. Çünkü onlar her türlü fedakarlığı hak ediyor” dedi.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Şahin ise etkinlik için kendilerine destek veren Kaymamak ve hayırsever iş insanlarına teşekkür ederek “Çayeli'ndeki birçok projeyi iş insanlarının özel destekleri ile sürdürüyoruz. Geleceğin teminatı olan gençlerimiz için hiç bir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Yeter ki onlar başarılı olsunlar, başarıyı her zaman destekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

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