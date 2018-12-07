Başkan Kasap geleceğin aşçılarını ağırladı

Rize Gülbahar Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Bölümü öğrencileri, İstanbul Yedi Tepe Aşçılar ve Garsonlar Derneği tarafından "Yeditepe ile 7'den 77'ye Lezzet Avı" adlı yemek yarışmasına katılarak iki gümüş ve bir bronz madalya kazandı.

Yiyecek içecek öğretmeni Kemal Olcay, 'Ustalar' kategorisinde Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya, 11. sınıf öğrencisi Sevilay İpek Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya, 11. sınıf öğrencisi Diilara Koçal,Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya, 11. sınıf öğrencisi Hülya Kopuz Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Yarışmada dereceye giren öğrenci, öğretmen ve okul yönetimi Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap'ı makamında ziyaret etti.

Okul müdürü Müdürü Nilgün Dülger ve Müdür Yardımcısı Ali Aygöz'ün de katıldığı ziyarette Başkan Kasap öğrencilere ve öğretmenlerine çeşitli hediyeler takdim etti.