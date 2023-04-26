Bayram için memleketine geldi, kayalık alanda cansız bedeni bulundu

Antalya'dan bayram için memleketi Rize'ye gelen şahıs, kayalık alanda ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Antalya'da yaşayan Yakup Kadir Cihan (51), Ramazan Bayramı'nda dinlenmek için memleketi Rize'ye geldi. 22 Nisan Cumartesi günü Pazar ilçesine bağlı Elmalıköyü'nde kaldığı evden ayrılan Cihan, yürüyüşe çıktı. Akrabalarının Cihan'dan birkaç gün boyunca haber alamayınca jandarma ve arama kurtarma ekiplerine haber vermesi üzerine çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda Hemşin ilçesi Kantarlı köyünde kayalık alanda Cihan'ın cansız bedeni bulundu.

Yakup Kadir Cihan için bugün Pazar ilçesi Sahil Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından Cihan'ın cenazesi Elmalıköyü'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

“Mahallesinin güler yüzüydü”

Elmalıköyü Muhtarı Hamit Kahramantürk, “Arkadaşımız Antalya'da yaşıyor. Bayram iznine memleketine geldi. Sonrasında dayısının dağlık evine gitti, birkaç gün kafa dinleyeyim diye. Yürüyüşe çıkmıştı. Muhtemelen de dengesini kaybederek kayalıklara düştü. Sonra arama çalışmaları sonucu ölmüş halde bulundu. İyi bir insandı. Mahallesinin güler yüzüydü, neşe kaynağıydı. Yeri mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin” şeklinde konuştu.