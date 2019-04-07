Beşiktaş, Rize'de meşalelerle karşılandı

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Beşiktaş Rize'de konaklayacağı otele geldi. Taraftarlar meşale ve tezahüratlarla takımlarına destek verdi

Spor Toto Süper Ligin 27. haftasında deplasmanda yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Beşiktaş Rize'ye geldi. Özel uçak ile Trabzon'a gelen siyah-beyazlı ekip, Trabzon'dan kara yolu ile Rize'ye geldi. Kafileyi Rize'de taraftarlar kalacakları otelin önünde meşale ve marşlar eşliğinde coşkuyla karşıladı. Taraftarlar otel girişinde Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş'e çiçek takdim etti.