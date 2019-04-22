Beyin felci geçiren hastalar “trombektomi” tedavisi ile sağlıklarına kavuştu

Rize'de beyin felci geçiren iki hasta, “trombektomi” tedavisi ile sağlıklarına kavuştu.

Rize'de iki saat arayla beyin atardamar tıkanıklığı nedeniyle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen iki hasta, “trombektomi” tedavisi ile sağlıklarına kavuştu. 77 yaşındaki Fatma Birol beynin solunu besleyen en büyük atardamar tıkanıklığı, 68 yaşındaki Emine Kütükbaş ise beynin sağını besleyen en büyük atardamar tıkanıklığı nedeniyle iki saat arayla acil servise başvurdu. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen hastalara önce toplardamardan serum içinde pıhtı eritici ilaç tedavisi uygulandı. Ardından anjiyo eşliğinde kasıktan girilerek pıhtı çıkarma işlemi yapıldı. Hastalar, başarılı operasyon sayesinde tıkalı olan damarları açılarak sağlıklarına kavuştular.

Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Tüfekçi, Fatma Birol'un ani olarak bilinç bulanıklığı, sağ kol ve bacakta güçsüzlük, yüzde kayma ve konuşma bozukluğu gelişmesi üzerine yakınları tarafında şikâyetlerinin başlangıcından 1,5 saat sonra hastaneye getirildiğini söyledi. Tüfekçi, yaptıkları tetkiklerde beynin solunu besleyen en büyük atardamarın kökten tamamen tıkandığını saptadıklarını belirterek, “Hastaya acil olarak toplardamardan serum içinde pıhtı eritici ilaç tedavisi uygulandı. Ardından zaman kaybetmeden girişimsel radyoloji ekiplerince anjiyo işlemi yapıldı. Anjiyoda beyni besleyen sol ana atardamarının tamamen tıkalı olduğu görüldü. Tıkanıklık anjiyo eşliğinde kasıktan girerek pıhtı çıkarma işlemi yapıldı ve tıkalı olan damar tamamen açıldı” dedi.

Bu işlemin tamamlanmasından yaklaşık iki saat sonra Emine Kütükbaş isimli hastanın acil servise başvurduğunu söyleyen Tüfekçi, şunları kaydetti:

“Bilinç bulanıklığı, sol kol ve bacağında tutmama, yüzde kayma, gözlerinin sağa kayması ve etrafını tanıyamama şikâyetleri ile hastaneye getirildiği. Bu hastada ise beynin sağını besleyen en büyük atardamar kökten tamamen tıkanmış olduğu düşünüldü. Hastaya ilk olarak toplardamardan serum içinde pıhtı eritici ilaç tedavisi uygulandı. Derhal anjiyo yapılarak beynin sağ tarafını besleyen ana atardamarın tıkalı olduğu görüldü. Tıkanıklık trombektomi işlemi yapılarak tamamen açıldı. İşlem sonrası bir gün yoğun bakımda takip edilen hastalar ertesi gün nöroloji servisine alındı. Her iki hastanın da şikâyetleri tama yakın düzeldi ve hastaların birkaç gün içinde taburcu edilmesi planlanmaktadır.”

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Üyesi Girişimsel Radyolog Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Beyazal ise ölümcül derece beyin felci şikâyetiyle başvuran hastalara damar içi pıhtı eritici ilaç verildikten sonra hala tıkalı olan damarları anjiyo eşliğinde trombektomi yöntemi ile başarılı bir şekilde açtıklarını söyledi.

Beyin atardamar tıkanıklığının toplumda yaygın görülen ve erişkinlerde sakatlığa, hatta ölüme yol açan en önemli hastalık olduğunu söyleyen Beyazal, şunları kaydetti:

“Ana atardamarların tıkanması halinde kısa sürede ölüme de yol açabilmektedir. Hastaneye ulaşmasında fazladan geçen her dakika, hatta saniye beyinde milyonlarca hücrenin ölümüne sebep olmaktadır. Damar açıcı tedavi uygulanmamış olsa yatalak kalacak ve hatta ölümle sonuçlanabilecek bu iki hastamızda hasta yakınlarının hastalığı hemen fark etmesi, 112 ekiplerinin hastaları hızla hastanemize ulaştırması ve ekip olarak zaman kaybetmeden yapmış olduğumuz etkin tedavi ile yüz güldürücü sonuçlar almış bulunmaktayız.”

Emine Kütükbaş'ın eşi Durmuş Kütükbaş ise, “Sabah kahvaltı sofrasında çay doldururken eşim aniden titremeye başladı. Tam düşmek üzereyken tuttum onu ve komşularımdan yardım istedim. Ambulansla hastaneye getirdik. Hocama çok yalvardım. Eşime tekrar kavuşmak için çok dua ettim. Ağlayarak operasyonun bitmesini bekledim. Hocalarımdan Allah razı olsun. Şuan gerçekten çok mutluyum” diye konuştu.

Fatma Birol ise, “Şuan kendimi çok iyi hissediyorum. Hocalarıma çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha da iyi olacağım” dedi.