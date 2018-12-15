Bir köpeğin gözyaşları ile gelen dostluk

Rize'de sahiplendiği çoban köpeğinin sürekli ağladığını fark eden belediye çalışanı köpeğin ayağının kırık olduğunu ve yanlış kaynadığını öğrenince tedavisi için seferber oldu.

Rize'nin Çayeli ilçesi Büyükköy Beldesi'nde bir vatandaş evine sığınan yaralı bir köpek olduğunu belediye ekiplerine bildirdi. Ev sahibi vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler köpeği araca alarak Rize Belediyesi'nin hayvan barınağına götürmeyi planladı. Ekip üyelerinden Ramazan Çepni yolda köpeği sahiplenmeye karar verdi. Köpeği köydeki evine getiren Ramazan Çepni, hayvanın bakımını yaparken sürekli ağladığını fark etti. Söz konusu durum üzerine köpeği veterinere götüren Çepni'ye veteriner hekimi köpeğin bacağında kırık olduğunu ve zamanında yanlış kaynadığını belirtti.

Tedavinin Rize'de olamayacağını Çepni'ye belirten veteriner hekim, bu tedavinin Samsun, Erzurum ve Kars illerinde gerçekleşebileceğini ifade etti. Büyükköy Belediyesi'nde çalışan Ramazan Çepni Aslan ismini verdiği köpeğini ameliyat yaptırmaya karar verdi. Çepni, AK Parti Rize Milletvekili Muhammet Avcı'nın destekleriyle köpeği Kars Kafkas Üniversitesi Veteriner hekimliğine getirerek ameliyat yaptırdı. 'Aslan' ismini verdiği köpeğin kırık olan sol ön ayağına platin takıldı.

Ameliyatın ardından köpeğini köydeki evine getiren Ramazan Çepni, İHA muhabirine yaptığı açıklamada ameliyatının başarılı geçtiğini ve sahiplendiği köpeği ile mutlu olduğunu söyledi. Çepni açıklamasında "Olay sonrası yaralı köpeği sahiplenmek istediğimi belirttim. Veteriner hekimimizde bunu uygun gördü. Aslan ismini verdiğim köpeğimizin bacağında bir topallama vardı. Veteriner hekimime sorduğumda zamanla geçeceğini söyledi ancak uzun süre bu durum devam etti. Veteriner hekimimize tekrar konuyu söylediğimde çeşitli tetkikler sonrasında ayağında bir kırık olduğu ve yanlış kaynamış olduğu söylendi. Ameliyat olması gerektiğini ve bu ameliyatın Rize'de olamayacağını söylediler bize. Bana yardımcı olsun diye Milletvekilim Muhammet Avcı'yı aradım. Sayın vekilim Büyükköy Belediye Başkanım Hamza Sarıhan ile iletişime geçti ve Kars'a yolculuk ettik. Aslan'ımı ameliyat ettirdik ve şimdi yuvamıza döndük'' dedi.