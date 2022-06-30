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Birinci sürgün yaş çay alım kampanyası sona erdi

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) 1.

sürgün yaş çay alım kampanyasında üreticilerden toplam 212 bin ton çay yaş çay alımı gerçekleştirdi.


16 Mayıs'ta açılan 1. sürgün yaş çay kampanyası 30 Haziran 2022 tarihinde sona erdi. Tamamlanan birinci sürgün kampanya döneminde ÇAYKUR fabrikalarının hiçbirinde kontenjan uygulanmadan üreticiden 212 bin ton yaş çay alımı yapıp, 42 bin ton kuru çay üretimi yaptı. Mayıs ayında alınan 92 bin ton yaş çayın ödemelerini ÇAYKUR bugün hepsinin yapılacağını açıkladı.

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