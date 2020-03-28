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Boşandığı eşi tarafından öldürülen kadının saldırıya uğradığı yere karanfil bırakıldı

Rize’de dün sokak ortasında eski kocası tarafından uğradığı silahlı saldırıcı sonucu hayatını kaybeden Hatice Kurt için silahla vurulduğu yere karanfil bırakıldı.

Rize'de dün sokak ortasında eski kocası tarafından uğradığı silahlı saldırıcı sonucu hayatını kaybeden Hatice Kurt için silahla vurulduğu yere karanfil bırakıldı.


Cumhuriyet Caddesi üzerinde dün bir iş yerinden çıkan Hatice Kurt (47) boşandığı eşi Ali Rıza Havuz (61) tarafından silahlı saldırıya uğrayarak, kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Rize'de olaya tepki gösteren vatandaşlar Kurt'un saldırıya uğrayarak hayatını kaybettiği kaldırıma bugün karanfil bıraktı.

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