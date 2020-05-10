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Böyle olur Rizeli'nin Anneler Günü hediyesi

Rize’nin Ardeşen ilçesinde tulum sanatçısı Caner Parlağı, Anneler Günü’nde annesine ilginç bir hediye verdi.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde tulum sanatçısı Caner Parlağı, Anneler Günü'nde annesine ilginç bir hediye verdi.


Rize'nin Ardeşen ilçesinde yaşayan tulum sanatçısı Caner Parlağı Anneler Günü dolayısıyla annesi Zeliha Parlağı'ya farklı bir hediye aldı. Farklı bir hediye almak için harekete geçen Caner Parlağı, yaklaşan yaş çay sezonu öncesi en çok kullanılan materyal olan çay makasını bir kutu içerisinde annesine hediye etti. Hediye karşısında şaşkınlığını ve mutluluğunu gizleyemeyen Anne Zeliha Parlağı, oğluna teşekkür etti.

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