Bryan Dabo: “Trabzonspor maçı sezonun en önemli maçı olabilir”

Çaykur Rizespor'un Burkina Fasolu orta saha oyuncusu Bryan Dabo, “Trabzonspor maçı belki de sezonun en önemli maçı olabilir” dedi.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını Mehmet Cengiz Spor Tesisleri'nde sürdürdü. Antrenman öncesinde açıklama yapan orta saha oyuncusu Bryan Dabo, geçtiğimiz hafta 2-1'lik skorla kazandıkları Kasımpaşa maçının kendileri için bir başlangıç olduğunu dile getirerek, “Haftalar içinde art arda gelen yenilgiler bizi çok üzdü tabii ki. Bir maçta bunu çevirebileceğimizi düşünüyorduk, o maç da Kasımpaşa maçı oldu. Bir şeyleri başarabilmek için çok çalıştık. Taraftarlarımız çok bekledi, bunun farkındayız ama bu bir başlangıç. Umarım bu bir serinin başlangıcı olur. Bu serinin devamı için de Trabzonspor maçı belki de sezonun en önemli maçı olabilir. Bu maçı da kazanabilirsek önümüzdeki maçlarda kendimize olan güvenimiz de yerine gelirse çok daha iyi sonuçlar alabileceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

Daha önce oynadığı ülkelere nazaran lige henüz yeni adapte olmaya başladığının altını çizen Dabo, “Benim kariyerimde hem Fransa hem İtalya var. Burası daha yeni bir kültür, yeni bir futbol anlayışı. Türkiye'de oynanan futbolla dediğim ülkelerde oynanan futbol anlayışı tamamen farklı. Burada daha çok adam adama oynanıyor. Oyunun genelinde beşe beş kaldığınız durumlar oluyor. Tabii kendimi buna adapte etmeye çalışıyorum. Bu adaptasyon süreci içerisinde normal bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Kesinlikle çok daha iyisini yapabilirim” ifadelerini kullandı.