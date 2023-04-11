Bu yıl 300 sporcu Helsiki heyecanını Kaçkarlar'da yaşadı

Kaçkarlar'da yıllardır yapılan ve dünyanın elit sporları arasında yer alan Heliski'nin bu yılki faaliyetleri bu hafta son bulacak.

Kaçkar Dağları'nda yaşanan 'Heliski' heyecanı 17. yılında da devam etti. Heliski dünyanın çeşitli ülkelerinden sporcuların Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinin Ayder Yaylası'na gelerek helikopterle daha önceden belirlenmiş, kayak parkurlarının zirvelerine kayakçıların helikopterle bırakılması ile yapılıyor. Kayakçılar parkur bitiminde yine helikopterle alınarak yeniden zirvelere bırakılıyor. Kaçkarlar, Heliski için dünyada en çok tercih edilen 10 nokta arasında yer alıyor. Bu yıl 7 Ocak'ta başlaması beklenen Heliski etkinlikleri kar yağışının yeterli olmaması nedeniyle rötarlı olarak 9 Ocak'ta başladı. Hafta sonu bitmesi planlanan Heliski'ye bu yıl yurt içinden ve yurt dışından 300 sporcu katıldı. Ayder'de sisli havalarda havalanamayan helikopterlerin yerine ise kayakçılar için alternatif olarak snowtrack adı verilen kar araçları kullanıldı.

Önceki yıllarda Trabzon Havalimanı'nı kullanan sporcular bu yıl Rize-Artvin Havalimanı'nın açılması ile bu havalimanını kullanmanın kolaylığını yaşarken, bu durum geçtiğimiz yıllara oranla bölgeye gelen sporcu sayısının da artmasına yol açtı.

Heliski'de güvenlik hep ön planda

Helikayak, dışarıdan görülenin aksine ciddi bir güvenlik ve izin süreci gerektiriyor. Türkiye'de bu sporun yapılabilmesi için organizasyon firmaları Rize ve Artvin Valilikleri, Genelkurmay Başkanlığı, Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü, Yaban Hayatı Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden gerekli birçok izni almak zorunda. Uçuşlar öncesi Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından uçuş rotaları belirlenip izinler veriliyor. Etkinlikle görev alacak pilotlar özel eğitimlerden geçiriliyor. Sporculara ise yerleşim dışında hayatta kalma, kış şartlarında hayatta kalma eğitimleri veriliyor. Sporcular parkurda kendi aralarında iletişim kurabilecekleri telsizler, uydu telefonları, yerlerinin tespit edilebilmesi için GPRS vericileri ve haritalarla donatılıyor. Sporcular ayrıca çığ risklerine karşı sırtlarında airbag çantaları ile kayıyorlar.