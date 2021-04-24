Bu yıl da çay bahçeleri Birleşmiş Milletleri andıracak

2021 yılı yaş çay sezonunun Ramazan Bayramı'nın hemen öncesinde başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte bayramda çay bahçelerine girerek çay toplamaya başlayan çay üreticilerinin bu yıl da ÇAYKUR'un sezonu açmasıyla aynı şeyi yapması bekleniyor. Açıklanacak olan çay taban fiyatı için gözlerini Tarım ve Orman Bakanlığının belirleyeceği fiyata çeviren üreticiler aynı zamanda gerekli olan çay işçilerinin Rize'ye nasıl giriş yapacağının da belirlenmesi noktasında bekleyiş içerisine girdi.

Geçtiğimiz yıl Korona virüs salgını nedeniyle kapalı olan sınır kapıları Rize'ye her yıl gelen Gürcistan uyruklu çay tarım işçilerinin gelmemesi ile kısa bir kaos yaşanmış, ilk etapta Rize'ye yakın olan illerden gelen çay tarım işçileri ile sorun çözülmüş, sonrasında ise İstanbul gibi büyük şehirlerdeki yabancı uyruklu şahısların Rize'ye gelerek çay toplaması ile sorun ortadan kalkmıştı. Gürcü işçiler yerine bölgeye İstanbul gibi büyük illerden çay toplamak için gelen Senegalli, Afgan ve Özbek çay işçileri çay bahçelerinde çalışmaya başlamıştı. Geçtiğimiz yıl çoğunlukta Afganların çay topladığı görünen Rize'de, Azerbaycan uyruklu çay işçilerinin yanı sıra Senegalli ve Özbek çay tarım işçileri de yer almıştı. Bir çok ülke vatandaşının çay toplamak üzere geldiği Rize'de çay tarım arazilerinde Senegallileri görenler şaşkınlıklarını gizleyememiş ve ilginç görüntüler ortaya çıkmıştı.

"Bu yıl erken müdahale geldi"

Bu yıl salgına karşı çay müstahsillerinin olumsuz yönde etkilenmemesi için müdahalenin erken yapıldığını ve bu durumun yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilebildiğini dile getiren Çay Üreticileri Dayanışma Derneği (ÇAYUDAD) Başkanı Mustafa Mavi “Bu yıl erken müdahale edildi, kapanma oldu. İki hafta kapalı olunca İstanbul'dan buraya gelişler durduruldu. Çay sezonu 1 ay sonra başlar. Erken yapılan müdahale dolayısıyla iyi oldu. Rize'deki vaka sayıları o zamana kadar baya bir aşağıya çekilir. Bayramdan sonra kontrollü bir şekilde il dışındaki çay üreticileri buraya gelirse bir sorun olacağını zannetmiyorum. Geçen yılda hiçbir olumsuzluk yaşanmadı, bir tecrübemiz var” dedi.

Pandemi nedeniyle sınır kapılarının kapalı olmasının ülke ekonomisine katkısı olduğunu ve bu durumun bu yıl da devam etmesini istediklerini sözlerine ekleyen Mavi “Kapıların açılmasını tasvip etmiyoruz, beklemiyoruz. Kendi çayımızı kendimiz toplamaya alıştık. Bu yılda kendi çayımızı kendimiz toplayacağız inşallah. Geçen sezon yaklaşık 500 milyon yakın bir para buraya kaldı. Bu para Türkiye'ye dağıldı. Doğu Karadeniz'den, Güneydoğu'dan, Antalya'dan arkadaşlar geldi ve burada çay sezonu boyunca çalıştılar. Türkiye içerisinde bir geçişkenlik oldu ve para Türkiye'de kaldı. Yaklaşık yarım milyar bir getiri iyi bir para. Bu yıl biraz daha yüksek olacak. İnşallah yine kapı açılmaz ve para burada kaldır. Bir de Gürcü işçiler çayı toplarken çaya ve çaylıklara çok zarar veriyorlardı. Onlar olmayınca çayın da kalitesi geçtiğimiz yıl arttı" şeklinde konuştu.