Bülent Korkmaz: “Güzel bir galibiyet aldık”

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Altay, deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, “Oyuncularımı tebrik ediyorum. Güzel bir galibiyet aldık. Hem oyun olarak hem de çok gol pozisyonuna girdik. Yediğimiz golden başka da pozisyon vermedik. Gerçekten Altay, savunmayı iyi yapan bir takım. Hücumda çok doğru işler yaptık. Kadroyu yaparken her zaman alternatifin olmalı. Belki önümüzdeki hafta farklı kadroyla çıkacağız. Uzun süredir oynamayan Anıl'ı hem Bodrum maçında hem de Altay maçında oynattık. Hepsine güveniyoruz. Dolayısıyla bu hafta kaptanımız Emirhan, oynamadı. Önümüzdeki hafta belki onu oynatacağız. Bir de sakat oyuncularımız var. Ligde geriye sayım başladı, dolayısıyla herkesi kullanmak istiyoruz. Bir daha sakatlandığında uzun zaman sakatlanıyor. Onun olmasını istemiyorum” şeklinde konuştu.