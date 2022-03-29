Bülent Korkmaz: "İnşallah bu çıkış yolu bu maçla beraber olur"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Üst üste bunları koyduğumuz zaman bir çıkış yoluna doğru gitmemiz gerekir. İnşallah bu çıkış yolu bu maçla beraber olur" dedi.

Milli takım arasını Antalya'da geçiren Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı öncesinde hazırlıklarını Antalya Belek'te Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde sürdürdü. Antrenman sonrasında soruları yanıtlayan Teknik Direktör Bülent Korkmaz, "31 haftayı değerlendirirsek. Çaykur Rizespor az gol atan, çok gol yiyen, deplasmanda kazanamayan ve sezonun ilk 9 haftasında 1 puan alan ve o 9 haftadaki süreçte alınan 1 puanla beraber toplanan puanlar bizi artık bu duruma getirdi. En önemli olanı bundan sonrası bizim için. Nihayetinde geçen hafta galibiyet alınan bir Trabzonspor maçı vardı. Önemli bir galibiyetti. Ben kırılma maçlarından birisi olarak bakıyorum o maça. Yeniden bir umut ışığı oldu. Dolayısıyla bundan sonraki süreç daha da önemli. Antalya'dayız takım iyi çalışıyor iyi reaksiyon veriyor. hemen hemen düşündüklerimizi yapmaya çalışıyorlar. Gayretli istekli bir oyuncu grubu var. Önemli olan zaten bunun sahaya yansıması. Bizim için en önemlisi sahadaki oyun ve sonuçlar. Nihayetinde seri bir galibiyet almamız lazım ve deplasmanda kazanmamız lazım. Üst üste bunları koyduğumuz zaman bir çıkış yoluna doğru gitmemiz gerekir. İnşallah bu çıkış yolu bu maçla beraber olur" şeklinde konuştu.

"İnşallah gayretleri sonuca yansır"

Antalya kampını değerlendiren Korkmaz, "Trabzonspor'dan alınan galibiyetle beraber oyuncular daha mutlu bizler de öyle. Antrenman tempoları iyi geçiyor. Yorulmalarına rağmen antrenmandaki gayret ve motivasyonu görebiliyoruz. Onların da bu tempodan bu gayretten mutlu olduklarını düşünüyorum. Dediğim gibi her zaman için sonuç geçerli. İnşallah gayretleri, tempoları sonuca yansır" şeklinde konuştu.