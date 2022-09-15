Bülent Korkmaz: "Sabır ve çalışmayla sonunda mutlu son olacağına inanıyorum"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz oynayacakları Adanaspor maçı öncesi, "Ben her zaman söylüyorum sabır ve çalışmayla sonunda mutlu son olacağına inanıyorum" dedi.

Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Adanaspor maçı öncesi hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde sürdürdü. Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Korkmaz, "En son maç kazanmamız gereken bir maçtı ama olmadı. Bizi sevindiren nokta her hafta takım gittikçe daha iyi oynuyor. Top hakimiyeti olarak ve pozisyon olarak rakiplerimizden daha üstünüz. Fakat bunu sonuca yansıtamadık. İyi yoldayız. Ben her zaman söylüyorum sabır ve çalışmayla sonunda mutlu son olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Ligin diğer liglerden daha zor olduğunu söyleyen Korkmaz, "Adanaspor'un ön tarafı çabuk oyunculardan kurulu bir takım. Kendi sahalarında kolay kolay teslim olmuyorlar. Her maç zor. Ben ilk başladığımdan bu zamana kadar aynı şeyi söylüyorum. Burası zor bir lig ve farklı bir lig. Biz kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Antrenmandaki oyunlarımızı sahaya yansıtacağız. En son maçta bunu gördük daha da iyi olacağını düşünüyorum" dedi.

Antrenman sahasının ve Çaykur Didi Stadyumu'nun sahasının kötü olduğunu ifade eden Korkmaz, "Bizim antrenman sahamız antrenman yapmak için uygun değil. Maç oynadığımız saha da iyi değil. İlk oynadığımız maçta daha iyiydi. Nemli ve rutubetli hava sahayı bozmuş. Biz bir ay sahamızda maç oynamadık. Dolayısıyla daha iyi bekliyorduk ama olmadı. Biz pas yapan takımız. Oyun oynayan takımız. Dolaysıyla sahalar iyi olursa daha farklı bir oyun çıkar. Bu bir mazeret değil bu bir gerçek" şeklinde konuştu.