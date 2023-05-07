Bülent Korkmaz: “Süper Lig kapısı açıldı, yalnızca içeri girmek gerekiyor”

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Tuzlaspor'u 4-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklama yapan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, “Oyuncularımı kutluyorum. İyi oynadılar. İyi başladık ve ilk yarıyı farklı bitirdik. İkinci yarı daha da farklı olabilirdi. Stres ve o baskı bazen oyunculara hata yaptırıyor. Sonunda önemli olan kazanmaktı. Kazandığımız için mutluyuz. Süper Lig kapısı açıldı, yalnızca içeri girmek gerekiyor. Onun içinde bir galibiyete ihtiyacımız var. İnşallah önümüzde ki maçlardan bir tanesini kazanırız. Oynayacağımız son iki maç çok zor. Göztepe savunma anlamında çok iyi sisteme sahip ve çok hızlı kontra atağa çıkıyorlar. Dolayısıyla 2 gün izinden sonra o maça da hazırlanacağız. Önümüzde zor maçlar var. İnşallah istediğimiz hedefe ulaşırız” ifadelerini kullandı.