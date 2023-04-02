Bülent Korkmaz: “Yola devam edeceğiz”

Kalecimiz Zafer yere dahi yatmadı” dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Bandırmaspor ile 0-0 beraber kaldı. Karşılaşmanın ardından açıklama yapan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, “Oyun olarak söyleyeceğim, Bandırmaspor'un sahasında oyun oynandı ama üretken değildik. Özellikle kenar oyuncuları üretken değildi. Dolayısıyla küçük bir avantajı kaybettik. Yola devam edeceğiz. Kalecimiz Zafer yere dahi yatmadı. Böyle olacağını bekliyorduk. Yoğun savunma yapan Bandırmaspor savunmasını aşamadık. Bu maç artık geride kaldı. Önümüzdeki maça hazırlanacağız. Hedefimiz Süper Lig tabii ki. Biz sezon başlarken hedefimiz Süper Lig'di, hala daha hedefimiz yönünde devam ediyoruz” diye konuştu.