Bülent Uygun ile Rizespor 11 puan topladı

Süper Lig'in 30'uncu haftasında Çaykur Rizespor'un teknik direktörlük görevine getirilen Bülent Uygun, 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet ile takımının hanesine 11 puan yazdırdı.

Çaykur Rizespor'un kötü gidişatından dolayı, 'Buraya yarın Mourinho gelse başarılı olacağını düşünmüyorum' diyerek takım ile Süper Lig'in 30. haftasında yollarını ayıran Marius Sumudica'dan görevi devralan Teknik Direktör Bülent Uygun, 6 haftada 11 puan topladı ve böylelikle 28 puanla Rumen meslektaşından aldığı Çaykur Rizespor'u 39 puana çıkartarak ligde 13. sıraya taşıdı.

Süper Lig'in 30. haftasında göreve getirilen Bülent Uygun yönetimindeki Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor'u evinde 1-0 yendi. 31. haftada Galatasaray'ı deplasmanda 4-3 yenen Rizespor zorlu karşılaşmadan 3 puanla döndü. 32. haftada Fatih Karagümrük'le evinde 0-0 berabere kalan Çaykur Rizespor, ligin 33. haftasında deplasmanda Göztepe'ye 2-0 mağlup oldu. 34. haftada Karadeniz derbisinde Trabzonspor'la evinde golsüz berabere kalan Çaykur Rizespor, bu hafta zorlu Antalyaspor deplasmanında, üç puanı 3 golle alarak puanını 39'a çıkardı. Bülent Uygun ile 6 haftada kalesinde 7 gol gören Rizespor, 8 kez rakip fileleri havalandırdı, 3 maçta ise kalesini gole kapadı. Uygun ile güzel bir ivme kazanan Rizespor, ligde kalan 7 haftada iyi gidişatını sürdürmek istiyor.