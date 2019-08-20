Bulutların ülkesi Hemşin'de festvial sona erdi

RİZE (İHA) – Rize'de tepelerin arasında kaldığı için ‘Bulutların ülkesi' diye adlandırılan Hemşin'de bu yıl 3. Kez Hemşin Göleti Yaz Spor Şenlikleri ve Kültür Sanat ve Tulum Festivali gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı ve kültür Bakanlığı tarafından desteklenen, Hemşin Belediyesi, Kaymakamlığı ve Hemşin Spor Kulübü tarafından organize edilen 3. kez Hemşin Göleti Yaz Spor Şenlikleri ve Kültür Sanat ve Tulum Festivali düzenlenen organizasyonlarla renkli görüntülere sahne oldu. Gün içerisinde spor faaliyetlerinin yer aldığı festivalde toplamda 245 sporcu farklı alanlarda yarıştı.

Satranç, kano, rafting, yüzme yarışı ve sokak basketbolunun yanı sora kültürel yarışmalarda yapıldı. Kendine has motifiyle dikkat çeken Hemşin çorabı için örme yarışması düzenlendi. Yarışmaya katılan Hemşinli kadınlar birbirleriyle kıyasıya mücadele etti. Festivalin akşam saatlerinde yöresel sanatçılarında sahne aldığı festivalde ünlü tulum üstatları Murat Avhan, Mustafa Gökay Ferah, Mahmut Turan, Yaşar Çorbacıoğlu ve Remzi Bekar sırasıyla sahne alarak vatandaşları tulum sesine doyurdu. Kurulan oyun parkıyla ise çocuklar oyun oynamanın tadını çıkardı.

Başarılı bir festivali geride bıraktıklarını dile getiren Hemşin Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar, "Burada festivalimize katkı sağlayan vatandaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. 2 gün boyunca yüzme yarışları kano yarışları rafting yarışları akşamında tulum sanatçılarının sahneleri ve konserlerle sorunsuz bir festival geçirdik. Bu kapsamda emeği geçen tüm kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere, herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Festival hakkında bilgi veren Proje Koordinatörü Şefik İnce konu ile ilgili yaptığı "Aylar öncesinden hazırladığımız bir proje İçişleri Bakanlığımıza ve Kültür Bakanlığımıza sunduk ve onayladılar. Kaymakamımız, Belediye başkanımız ve Hemşin Spor Kulübü Başkanımız ve birçok yetkili büyüğümüz ile birçok toplantı gerçekleştirerek bu projeye hazırlandık. Hayırlısıyla kazasız belasız atlattık. Bu anlamda yanımda olan ekip arkadaşlarıma ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.