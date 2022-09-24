İhlas Haber Ajansı

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Ç. Rizespor, Bodrumspor hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

Çaykur Rizespor, Spor Toto 1.

Lig'in 7. haftasında sahasında oynayacağı Bodrumspor maçının hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.


Spor Toto 1. Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, 1 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da sahasında karşılaşacağı Bodrumspor maçının hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde günün ilk antrenmanında kondisyon ve pas çalışması yapılırken günün ikinci antrenmanında ise top kapmaca ve çift kale maç ile son buldu.

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