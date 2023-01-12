İhlas Haber Ajansı

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Ç. Rizespor ikinci devre hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto 1.

Lig'in ikinci devresi için Antalya'da kampa giren Çaykur Rizespor, hazırlıklarını tamamladı.


Lig'in ilk yarısının sona ermesiyle lige verilen üç haftalık arada Antalya'da kamp yapan yeşil-mavili ekip teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde spor salonunda çalışmalarını tamamladı. Ligin ikinci yarısının ilk maçında 14 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak olan yeşil-mavililer akşam saatlerinde hava yolu ile Ankara'ya gidecek. Kampta bulunan oyuncular ile Ankara'ya gidecek olan Rizespor 16 Ocak Pazartesi günü Rize'de toplanarak kupada karşılaşacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başlayacak.

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