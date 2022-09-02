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Ç. Rizespor, Yeni Malatyaspor hazırlıklarını tamamladı

Ç.

Rizespor, deplasmanda karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.


Rizespor, Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Yeni Malatya Stadyumu'nda 3 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Yeşil-mavililer oynayacakları maç için gittikleri Malatya'da Yeni Malatyaspor Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde maçın hazırlıklarını tamamladı. Yapılan antrenman ısınma hareketleri ve düz koşu ile başladı. İdman 5'e 2 orta oyunu ile son buldu.

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