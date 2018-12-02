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Çamlıhemşin'de 211 öğrenci Oryantiring için ter döktü

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde okul sporları faaliyet programında düzenlenen Oryantiring okul sporları müsabakaları renkli geçti.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde okul sporları faaliyet programında düzenlenen Oryantiring okul sporları müsabakaları renkli geçti.


Yarışmalarda 25 okuldan 211 öğrenci ter dökerken dereceye girenlere protokol tarafından ödülleri verildi.


Küçükler, yıldızlar, gençler kız erkek il birinciliği müsabakaları Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenirken, müsabakalar hafta içinde start alarak hafta sonuna kadar sürdü.


Yapılan yarışmalarda takım halinde il birincisi olan okullar ve bireysel olarak kendi kategorilerinde ilk dörde giren sporcular, Türkiye grup müsabakalarında Rize'yi temsil edecek.

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