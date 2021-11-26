Çanakkale Savaşları'ndan kalma objeler ve dijital gösterilerin yer aldığı Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Rize'de yoğun ilgi gördü.

Kültür ve Turizm Bakanlığına tarafından oluşturulan ve Çanakkale'den yola çıkan mobil müze Rize 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşların ziyaretine açıldı. Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi tırı 3 gün boyunca Rize'de ziyaretlere açık olacak.