Çay bahçesindeki heyelanı gören anne ile kızı yaşadıkları o korku dolu anları anlattılar

Rize'de dünden bu yana etkili olan şiddetli yağışlar bir çok noktada heyelana neden olurken, İstanbul'dan tatil için geldikleri köylerinde çay bahçesindeki heyelanı an be an yaşayan anne ile kızı yaşadıkları o korku dolu anları anlattı.

Dün öğleden sonra bölgede etkili olmaya başlayan şiddetli yağışlar sonrasında merkeze bağlı Taşpınar köyünde bir çay bahçesinde heyelan yaşandı. Heyelan anı ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Taşpınar köyünde yaşanan yağışı cep telefonu ile kaldıkları evlerinden görüntülemeye çalışan Saime Erbaş ve kızı Eflin Erbaş evin önündeki çay bahçesinde yaşanan heyelan anına da tanık oldu. Yanında bulunan kızı heyelan anında korkuya kapılarak ağlamaya başlayınca anne o anlarda "Ayyyyy, korkma kızım korkma, yok bir şey yok anneciğim, bak orda kaldı korkma" diyerek kızını sakinleştirmeye çalıştı.

İstanbul'dan tatile geldikleri köylerinde heyelan anında büyük bir korku ve panik yaşayan anne ile kızı yaşadıkları o anları anlattı. Anne Saime Erbaş, her şeyin birden bire olduğunu belirterek "Birden bire oldu ne olduysa. Her şey 1 saatin içinde oldu. Koca bir sesle kopmaya başladı ortalık. Büyük bir korku ve felaket atlattık" dedi.

"O anda korku ve panik yaşadık. Buradan gitmek istedik" diyen anne Erbaş " 'Muhtarı arayın' diye bağırdım. 'Gelsin bizi kurtarsın' diye çünkü her taraf yollar kapandı. Çocuk çok korktu. Ağladım, çığlık attık, panik. Daha önce aynısını yaşadım ben yine buraya gelmiştim. O zaman yukarısı koptu geldi. O korku içimdeydi. Baya bir panik yaşadık" ifadelerini kullandı.

12 yaşındaki Eflin Erbaş ise çok korktuğunu belirterek "O anda buradan hemen İstanbul'a gitmeyi istedim. Anneme seslendim, çok korktum. Her yer yollar kapalıydı. İlk defa bu kadar korku yaşadım, bu kadar yağmur gördüm" açıklamasında bulundu.