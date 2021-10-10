Çay fabrikasındaki patlamada ölen işçi toprağa verildi

Rize'nin Hemşin ilçesinde organik çay fabrikasının kazan kısmında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı.

İlçedeki organik çay fabrikasının kazan kısmında dün sabah saat 08.00 sularında meydana gelen patlamada Sinan Taşkın isimli işçi hayatını kaybederken, Ramazan Hacisalihoğlu isimli işçi ise yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Patlamada hayatını kaybeden Taşkın için Pazar ilçesi Sahil Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Pazar Kaymakamı Mustafa Akın, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, bir önceki Genel Müdür İmdat Sütlüoğlu, sendika başkanları, Taşkın'ın ailesi ve mesai arkadaşları katıldı. Sinan Taşkın'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Pazar'ın Yücehisar köyünde toprağa verildi.