Çay üreticileri çay hasadına hazırlanıyor

RİZE (İHA) – Bahar ayının gelmesiyle Rize'de çay bahçesi sahipleri tarlalarına girmeye başladı.

İlk olarak çiftçiler çaylıklarını budayarak işe başladı. Çaylıkları yaprak kalmayacak şekilde ortalama topraktan yüksekliği 20 santime kadar budayan çiftçiler daha sonra üst taraftan kesilen kısmı çaylıkların üzerinden kaldırarak çaylıkları temizliyor. Daha sonra çaylığın otunu temizleyen çiftçiler yağmursuz günlerde ise gübrelerini çaylıklarına serpmeye başlıyor. Her taraf budanmış çaylık olmadığı için çaylıklara gübreler dipten veriliyor. Eğer serpilen gübre yaprakların üzerinde kalırsa çaylığa ciddi anlamda zarar vererek yaprakları yakıyor ve çayın verimini azaltıyor. Çay üreticileri tarım arazilerinde budama gerçekleştirmezse çayını o yıl içerisinde ÇAYKUR'a satamıyor. Böylelikle özel sektöre çay satmak zorunda kalıyor. ÇAYKUR böylelikle çaylıklarda budamayı zorunlu kılarak, çay bitkilerinin tazelenmesini sağlamış oluyor.

Çay kırma işlemi olarak bilinen budama işlemini gerçekleştirdiklerini şimdi ise sıranın gübrelemeye geldiğini dile getiren Mükremin Çetinoğlu “Önce çay kırdık, şimdi gübre veriyoruz. Her yıl çaylıklarımızın 5'te 1'i kırılıyor. Böylelikle çay arazileri 5 yılda bir yenilenmiş oluyor. İşte önce çaylar kırıldı, şimdide gübreleme işlemi başladı. Mayıs ayı gibi de çaya başlarız inşallah. Havalar bugünlerde iyi Allah'a şükürler olsun. Soğuktu ama son zamanlarda daha iyi oldu. Rizelilerin deyimiyle bu havalar tam gübre havası. Bu yıl çay iyi olacak gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.

İyi bir çay fiyatı bekliyorlar

Çay tarım arazilerinin bakımlarının yavaş yavaş bittiğini ve şimdi sıra çayın toplanmasına gelindiğini dile getiren Nermin Çetinoğlu hükümetin çay fiyatına yapacağı zammında iyi bir miktarda olmasını temenni ettiklerini dile getirdi. Çetinoğlu “Çaya başladık. Çayı kırdık. Şimdi gübre veriyoruz. Ondan sonra toplayacağız. İnşallah olacak. Kar yağmadı. Olmayabilir. Olabilir de. Oray Allah bilir. Üstüne verirsek çay yanar. Aşağıdan veriyoruz. Gübreyi üstten verirsen, gübre dalında kalır, çay yanar. Rizeli olup da bunu bilmeyen yok. Havalar soğuktu. Bir-iki gündür havalar biraz daha iyi. İnşallah da böyle gider. Güzel de bir çay alırız. Güzel de bir para alırız. İnşallah da devletimiz güzel bir para verir. Verirse seviniriz” şeklinde konuştu.