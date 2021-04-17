Çay Üreticileri Dayanışma Derneği'nin yaş çay taban fiyatı beklentisi 4 lira 45 kuruş

2021 yılı yaş çay sezonunun açılmasına yaklaşık 1 ay kala çay müstahsilleri çay bahçelerindeki bakım ve budamalar için çaylıklara girerek bakımlarını tamamlamaya başladı. Şimdi ise gözler geçtiğimiz yıl 3 lira 27 kuruş olan yaş çay taban fiyatının Tarım ve Orman Bakanlığının belirleyeceği bu yıl ki fiyata çevrildi.

Çay Üreticileri Dayanışma Derneği (ÇAYUDAD) Başkanı Mustafa Mavi belirlenecek yaş çay taban fiyatının enflasyon zammının altına düşmemesi gerektiğini savundu. Mavi “Son 1 yıl içerisindeki gıda enflasyonu göz önüne alındığı zaman yüzde 30'luk bir zam yapılması gerekir. Pendemi ve ülke şartlarından dolayı bütün gıda fiyatları ortalama yüzde 30 arttı. Bunun için çaya en az yüzde 30 zam verilmesini, bu yüzde 30 zammın desteklemeye de verilmesini bekliyoruz. Bu zam verildiğinde 4 lira 45 kuruşa geliyor. Bu zam verildiği takdirde enflasyon ile mücadelemiz denkleşir” dedi.

Çaya verilen gübrenin ton fiyatının geçen yıla nazaran yüzde 50 zamlandığını bu nedenle yaş çay taban fiyatının da bu zamlara göre belirlenmesi gerektiğini dile getiren Mavi “Geçtiğimiz yıl gübre fiyatları sabit kalmıştı. Çay taban fiyatı da düşük kalmıştı. Bu yıl gübre fiyatlarında yaklaşık yüzde 50 bir zam oldu. Onun için yaş çay taban fiyatının da bu denli yükselmesini istiyoruz. Üretici bu konuda baya bir mağduriyet yaşadı. Zaten üreticinin yüzde 80'i desteklemeden yararlanamıyor. Çünkü ÇKS yaptıramadığı için üreticiler bu desteklerden yararlanamıyor. İnşallah bu yıl yaş çaya zam verildiğinde desteklemeye de aynı oranda zam yapılır. Geçtiğimiz gerçekten fedakarlık ettik. Son 20 yılın en düşük zammı yapıldı çaya, özel sektör bunun da daha aşağısında çay aldı” şeklinde konuştu.