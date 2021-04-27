Çay üreticilerine tam kapanma olmadan "Köyünüze dönün" çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam kabine toplantısının ardından açıkladığı yeni tedbirlerde yer alan şehirler arası seyahat kısıtlaması çay üreticilerinin de gözünü korkuttu. Açıklamanın ardından Rize'ye gelme planları yapan çay üreticileri büyükşehirlerde izin belgesi çıkarmanın peşine düştü.

ÇAYÜDAD Başkanı Mustafa Mavi ise çay üreticilerinin Rize'ye erken gelmeleri ve Ramazan'a kadar evlerinde karantina sürelerini tamamlamaları noktasında uyardı. Çay üreticilerinin Cuma gününe kadar gelmesi gerektiğini, aksi takdirde bayramdan sonra bir pandemi kargaşası yaşanacağını dile getiren Başkan Mavi "Bizim şehir dışındaki üreticilere tavsiyemiz Cuma gününe kadar memleketlerine dönsünler. Karantinalarını burada geçirsinler. Bayramdan sonra çay başlayacak. Hiç sorun olmadan çaylarını toplamaya devam ederler. Şayet bayramdan sonraya kalırlarsa çay zamanında burada pandemi kargaşası olacak. Onun için istiyoruz ki Rize'ye ve bölgeye gelmek isteyen çay üreticileri bir an evvel gelsinler. Bayramdan sonra hastalığı atlatmış bir şekilde çaya başlarız. Buradakiler ve şehir dışından gelecek olanlar bir sorun yaşamazlar. Havalar soğuk gidiyor. Çayın başlaması büyük ihtimal Mayıs'ın 15'ini bulacak. Çay açısından bereketli bir sezon bekliyoruz. Umarım fiyatı da öyle olur. Yasaklar bakımından üzerinde çay defteri olan otomatik olarak izinli sayılıyor. Bağına bahçesine gidebiliyor. Ailesi ise üreticinin ailesi olduğunu ispatlayan kağıtları nüfus müdürlüğünden aldıkları taktirde çay bahçelerine onlar da gidebiliyor. Hem polis hem jandarma tarafından herhangi bir ceza uygulanmayacak. İki gün içerisinde bu belgelerin alınması gerekiyor. Sıkışıklık olmadan üreticilerimiz işini halletmesi lazım" dedi.