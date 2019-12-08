Çayda beklenmeyen sürgün üreticiyi güldürdü

Çaykur'un yaklaşık 1,5 ay önce yaş çay kampanyasını kapatmasına rağmen Rize'de üreticiler kantarda peşin paraya çay satmaya devam ediyor.

Rize'de hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi yaş çay üreticilerini memnun etti. İlk 3 sürgünde alımlar 1,5 ay önce biterken hava şartlarının uygun olması nedeniyle özellikle sahil kesiminde 4. sürgünü veren çay, üreticileri de sevindirdi. Çay üreticileri kantarda 2,80 TL'den peşin parayla çaylarını satarken, özel firmaların alımlarında birkaç gün daha süreceği öğrenildi. Geçen yıl ve bu sezon hava şartlarının iyi olması nedeniyle Aralık ayında da çayların filiz verdiğini ve üreticilerden bol miktarda yaş çay alımı gerçekleştirdiklerini söyleyen Ferhat Kurt, “Çaykur 3. sürgünden sonra alımları kapatıyor. Birçok üretici 4. sürgünde çay toplamıyor ve gelecek sezon Mayıs ayına bırakıyor. Son iki yıldır hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde olması nedeniyle Aralık ayında yoğun bir çay rekoltesi gerçekleşti. Bu sene de yine Aralık ayının ilk çeyreğinde çay alımı devam ediyor. Birkaç gün daha yaş çay alımının gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Kantarda peşin para 2 lira 80 kuruş peşin ödeme ile çay alımı gerçekleşiyor. Bu da Çaykur'un destekleme hariç verdiği 2,90 TL'ye en yakın rakam. Üretici de memnun, çay alan özel sektör de memnun” dedi.