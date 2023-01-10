Çayeli Bakır İşletmeleri 102 Milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştı

Çayeli Bakır İşletmeleri Genel Müdürü Murat Güreşçi, "2022 yılındaki ihracat rakamımız 102 milyon dolar olarak gerçekleşti" dedi.

Çayeli Bakır İşletmeleri Rize merkezinde bulunan bir restoranda '10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü' nedeniyle gazetecilerle bir araya geldi. Düzenlenen programda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çayeli Bakır İşletmeleri Genel Müdürü Murat Güreşçi, madendeki kazımlar sonucu rezerv miktarlarının azalmasına rağmen 2022 yılında 102 Milyon dolarlık ihracat yaptıklarını söyledi.

"Türkiye'de hala daha en çok bakır ve çinko ihracatı yapan 10 firma arasındayız"

2022 yılında yaptıkları ihracat rakamını açıklayan Çayeli Bakır İşletmeleri Genel Müdürü Murat Güreşçi, "Bizim rezerv miktarımız yıllar geçtikçe azalıyor fakat Türkiye'de hala daha en çok bakır ve çinko ihracatı yapan 10 firma arasındayız. 2022 yılında yaklaşık 750 bin ton cevher ürettik. Yaklaşık 90 bin ton konsantre ihraç ettik. 2022 yılındaki ihracat rakamımız 102 milyon dolar olarak gerçekleşti. Madenin yakınında aramalar yapıyoruz. Sondaj çalışmalarımızla beraber bir emarede gördük fakat bu madenin Çayeli Bakır kadar büyük bir cevher madeni olduğunu düşünmüyoruz fakat aramalarımız sürüyor. Buradan rezervimize cevher eklemeyi planlıyoruz. Çayeli Bakır'ın cevher kütlesinin yüzde 1 veya 2'sine tekabül edecek kadar olduğu gözüküyor ama sondajlar tamamlanmadan net bir şey söyleyemiyoruz" ifadelerini kullandı.