Çayeli için çaldılar ve söylediler

Rize'nin Çayeli ilçesinde müzik öğretmenliği yapan Oğuzhan Bektaşoğlu, memleket hasreti çeken gurbetçiler için Çayeli'nde yaşayan 16 kişi ile birlikte bir klip hazırlayarak ismini de ‘Çayeli için çal' verdi.

Mevzu Rize'nin Çayeli ilçesi olunca hazırlanan klip için ‘Çayeli'nden öteye' parçası seçilerek hazırlıklara başlandı. Yaklaşık 9 ay süren çalışmalar neticesinde ise ortaya bir klip çıkartıldı. Ortaya çıkan klipte ise Milli Eğitim Şube Müdürü'nden öğrenciye, inşaat ustasından esnafına kadar 16 kişi hem çaldı, hem söyledi.

9 ay boyunca gece gündüz hazırlandı

9 ay boyunca tüm gecesinin gündüzünün bu klip olduğunu dile getiren Müzik Öğretmeni Oğuzhan Bektaşoğlu “Yaklaşık 15,16 kişi projede yer aldı. Her kesimden arkadaşımız bu işin içinde var. İki sene önce üniversite sınıf arkadaşım böyle bir proje yapmıştı. 9 ay önce geçen mart aylarında projemize başladık ve çok emek verdik. Projemizin amacı aslında il dışında olan hatta ülke dışında olan memleket hasreti çeken hemşehrilerimizin bu videoyu izleyerek bir nebze olsun bu hasretliğini gidermeleri. Elimizde olan kısıtlı imkânlarla en iyisini yapmaya çalıştık” ifadelerini kullandı.

İnşaat ustası da klipte şarkı söyledi

Hazırlanan klipte şarkı söyleyen İnşaat Ustası Orhan Ateş ise “Ben bir inşaat ustasıyım. İnşaatta söylemekle, klipte söylemek, oynamak halkın önünde çıkmak farklı bir duygu” ifadelerini kullanırken Büyükköy Belediyesi'nde çalışan Ramazan Çepni ise “bu şarkıyı söylemek çok zor, kolay değil yani burada hata yapmayacaksın” dedi.