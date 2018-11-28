Çayeli Kaymakamı Öztürk'ten tarihi kemer köprü açıklaması

Trabzon'da Çayeli Kaymakamı Mehmet Öztürk, yol genişletme çalışmalarında 300 yıllık tarihi kemer köprünün zarar görmesinin ardından yaptığı açıklamada durumun takipçisi olacaklarını ve köprüde bir tehlikenin söz konusu olmadığını belirtti.

Rize'nin Çayeli ilçesinde gerçekleşen yol genişletme çalışmalarında, 300 yıllık tarihi kemer köprünün ayağından alınan hafriyat dolayısıyla zarar gören köprü için Çayeli Kaymakamı Mehmet Öztürk açıklamalarda bulundu. Kaymakam Öztürk yaptığı yazılı açıklamada durumun takipçisi olacaklarını ve köprüde tehlikeli bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

Öztürk, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Durumu öğrenir öğrenemez hemen Karayolları Şube Müdürü ve DSİ Şube Müdürü ile irtibata geçip köprünün bulunduğu yere gittik. Orada müdür beyden bilgi aldık. Kaptanpaşa-Senoz vadisinde karayolları yol bakım ve onarımı yapmaktadır. Tarihi köprünün bulunduğu yerde yolun dolgusu yapılacağı için yol çalışma esnasında köprünün uç kısmındaki taşların bir kısmında düşmeler meydana gelmiştir. Yolun seviyeyle köprünün ayağı hemen hemen aynı olacağı ve bağlantısının yapılacağından köprüde herhangi bir tehlikeli durum söz konusu değildir. Tarihi köprülerin bakım ve onarımı karayollarının sorumluluğunda bulunmaktadır ve daha önceden de köprünün sağlamlaştırmasını yapmıştır. Kaymakamlık olarak bizlerde herhangi bir olumsuz bir durum olmaması için durumun takipçisi olacağız kimse endişe etmesin.''