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Çayeli Uluslararası Resim Çalıştayı başladı

Rize’nin Çayeli ilçesinde Şimal Outdoor Dağcılık ve Fotoğraf Derneği öncülüğünde, Çayeli Kaymakamlığı, Çayeli Belediyesi, Çayeli Ticaret ve Sanayi Odası, Çayelispor ve Neşe Çay’ın destekleriyle bu yıl ilki gerçekleştirilecek olan Çayeli Uluslararası Resim Çalıştayı start aldı.

Rize'nin Çayeli ilçesinde Şimal Outdoor Dağcılık ve Fotoğraf Derneği öncülüğünde, Çayeli Kaymakamlığı, Çayeli Belediyesi, Çayeli Ticaret ve Sanayi Odası, Çayelispor ve Neşe Çay'ın destekleriyle bu yıl ilki gerçekleştirilecek olan Çayeli Uluslararası Resim Çalıştayı start aldı.


TİMYA Sanat Grubu kurucusu Zeynep Dalkılıç'ın koordinatörlüğünde düzenlenen Çayeli Uluslararası Resim Çalıştayı yurtiçi ve yurt dışından 11 sanatçının katılımıyla başladı.


Çalıştay süresince Türkiye'nin değişik şehirlerinden ve Azerbaycan'dan gelerek Çayeli'nde misafir olan Havva Özkır, Hülya Bayraklı, Murad Kerimov, Murat Külcüoğlu, Münire Kaplan, Nemat Süleyman, Özlem Akıncı, Perihan Çapar, Selahattin Demir, Serpil Kebabçı ve Şule Tataroğlu Çayeli'nin yaylalarını, tarihi, doğal, sosyal ve kültürel değerlerini inceleyerek tuvallerine işleyecekler. Modern ve geleneksel sanatların ışığında farklı kültürlerin bir araya gelmesini sağlayan resim çalıştayı ile ilçe tanıtımına katkı yapılmasının yanı sıra Çayeli'nin muhteşem doğal güzelliklerinin sanat dokusu ile harmanlandığı, gelecek nesillere ışık tutacak bir koleksiyon oluşturulması hedefleniyor. Çalıştay kapsamında Çayeli Kaymakamı Mehmet Öztürk ve Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi'yi ziyaret eden sanatçılar ilçe ile ilgili bilgiler alıp, ilçede turizm ve sanatsal faaliyetlerin geliştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulundular.


Çayeli Uluslararası Resim Çalıştayı 21 Ağustos 2019 Çarşamba günü saat 15:00'da Çayeli Kaymakamlık Binasında düzenlenecek sergi ile sona erecek.

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