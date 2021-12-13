Çayın memleketinden çayda stokçuluğa tepki

Çay Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, son zamanlarda fiyat artışlarını avantaja çevirmek isteyen bazı işletme sahiplerinin gıda ürünlerinde stokçuluk yaparak ucuz fiyattan aldığı malı fiyatından daha yükseğe piyasaya sürme çabası içerisine girdiğine dikkat çekerek "Çayda stokçuluk kabul edilemez" dedi.

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Çay Borsası ve Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan “Ülkemizin 2021 yılı siyah çay üretimi 15 ay rahatlıkla halkımızın tüketim ihtiyacını karşılayacak miktardadır. Bazı zincir marketlerin elimizde bu kadar çay varken stokçuluk yapması kabul edilemez. Dünyayı sarsan Covid-19 pandemisinin neden olduğu ekonomik kriz, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini devam ettirmektedir. Salgın sürecinde ülkeler; üretimi azaltırken, istihdam da küçüldü ve finansal kaynaklar daha çok sağlık sektörüne aktarıldı. Tüm bunların sonucunda dünyada yüksek enflasyon ortaya çıkmıştır. Tüm dünyanın yaşadığı bu yüksek enflasyonla mücadele kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımızın ülkemizde uyguladığı yeni ekonomik model kapsamında faizleri düşürülmesi sonucunda oluşan kurlardaki artıştan dolayı stokçuluk yapılmaya başlandı” dedi.

Piyasadaki bazı zincir marketlerin temel gıda ürünlerinin satışlarını sınırlandırdığını, ellerinde ürün olmasına rağmen sınırlı sayıda satışa sunduğunun altını çizen Erdoğan “Öyle ki Türkiye genelinde bazı zincir marketler fiyatı hızla yükselen ürünleri müşterilere sınırlı sayıda satmaya başladı. Gizli stokçuluk yapan bu marketler, temel gıda ürünleri başta olmak üzere yağ, süt, un, şeker, çay gibi temel gıda ürünlerinin satışlarını sınırlandırdı” ifadelerini kullandı.

Çayda ürünün az olması gibi bir durumun söz konusu olmadığını hatırlatan Erdoğan “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Sen mi stokçuluk yapıyorsun, bedelini ağır ödeyeceksin. Hele hele gıdada bunu yapanlara buyur yoluna devam et diyemeyiz' sözlerinin yanındayız. Türkiye'nin çay üreticileri olarak 2021 yılında ürettiğimiz çay 15 ay rahatlıkla ülkemizin tüketim ihtiyacını karşılayacak miktardadır. Yeterli ve emniyet stok üretim kesinlikle yapılmıştır. Bazı stokçuluk yapan zincir marketlerin elimizde bu kadar çay varken, halkımızın çay satın almasına sınır koyması kesinlikle kabul edilemez. Bunu yapanlar haindir. Ülkemizin bu zor durumunda devletimizin yanında olduğumuzu ve çayda stokçulara karşı olduğumuzu tüm kamuoyuna duyururuz” şeklinde konuştu.