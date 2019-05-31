ÇAYKUR 21 günde 127 bin ton yaş çay aldı

Konuyla ilgili bilgi veren ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, kurumun vatandaşları mağdur etmemek adına Arife günü ve Ramazan Bayramı'nda da yaş çay alımlarına devam edeceğini söyledi. Alim “ÇAYKUR olarak hiçbir müstahsilimizin mağdur olmasını istemiyor, elimizde olan imkanlarla herkes için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda üreticilerimizin Ramazan Bayramında mağduriyet yaşamamaları için Ramazan Bayramı arifesi ile bayram boyunca yaş çay alımlarımızı sürdüreceğiz. Üreticilerimiz endişelenmesin belirlenen kota miktarınca çaylarını alacağız” dedi.

Öte yandan ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklama yapılarak işçilerin bayram ikramiyelerinin hesaplarına geçirildiği dile getirildi. Açıklamada “İşçi personelimizin 2019 yılı ikinci dilim ikramiye bedeli olan 18 milyon 500 bin lira, işçi personellerimizin hesaplarına bu gün itibariyle aktarılmış olup, işçi personelimiz ikramiye bedellerini 01 Haziran 2019 Cumartesi günü itibariyle ilgili banka hesaplarından çekebileceklerdir. Bu vesile ile tüm üretici, çalışan ve tüketicilerimiz Ramazan Bayramlarını şimdiden tebrik ederiz. Üreticilerimize, çalışanlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.